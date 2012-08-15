ЦИК зарегистрировала 59 кандидатов «Собора»

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

Первая пятерка этой политической силы представлена братьями писателями Виталием и Дмитрием Капрановыми, экс-министром иностранных дел Владимиром Огрызко, политологом Александром Палием и музыкантом Тарасом Компаниченко.

Кроме того, ЦИК также зарегистрировала 15 кандидатов в депутаты, которые баллотируются от этой политической силы в одномандатных избирательных округах, в частности Павла Жебривского (округ №63, Житомирская область), бывшего председателя Киевской ОГА Евгения Жовтяка (округ №95, Киевская область) и писателя Василия Шкляра (округ №123, Львовская область).

ЦИК также зарегистрировала 5 кандидатов в депутаты, которые баллотируются в одномандатных округах от партии «Руська єдність», одного – от партии «Закон и порядок», а также двух – от Украинской народной партии.