ЦИК зарегистрировала 59 кандидатов «Собора»
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 59 кандидатов в народные депутаты от партии «Украинская платформа «Собор», которые баллотируются по многомандатному избирательному округу.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.
Первая пятерка этой политической силы представлена братьями писателями Виталием и Дмитрием Капрановыми, экс-министром иностранных дел Владимиром Огрызко, политологом Александром Палием и музыкантом Тарасом Компаниченко.
Кроме того, ЦИК также зарегистрировала 15 кандидатов в депутаты, которые баллотируются от этой политической силы в одномандатных избирательных округах, в частности Павла Жебривского (округ №63, Житомирская область), бывшего председателя Киевской ОГА Евгения Жовтяка (округ №95, Киевская область) и писателя Василия Шкляра (округ №123, Львовская область).
ЦИК также зарегистрировала 5 кандидатов в депутаты, которые баллотируются в одномандатных округах от партии «Руська єдність», одного – от партии «Закон и порядок», а также двух – от Украинской народной партии.