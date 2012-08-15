Головатый заявил, что уходит из политики

Автор законопроекта «О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине», народный депутат, член фракции Партии регионов Сергей Головатый заявил, что подготовил этот документ в ответ на «провокационный» закон „Об основах государственной языковой политики”.

Об этом С.Головатый сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, где презентовал свой законопроект.

С.Головатый назвал принятый языковой закон “никудышним актом с начала своего возникновения, юридическим нулем”. Он отметил, что этот документ перед принятием не прошел соответствующей процедуры согласования в парламенте, выписан и принят в нарушение норм Конституции Украины.

“Данный закон нас отбросил не то что в 1989 год, он нас забросил намного дальше – до 1989 года, то есть во времена, когда еще не был принят закон „О языках в Украинской ССР”. Но тогда был Советский Союз. Может ли это быть в государстве, которое образовалось именно для того, чтобы защитить украинцев от того уничтожения, которое они испытывали, и хамства?!”, - подчеркнул депутат.

С.Головатый подчеркнул, что именно языковой вопрос является фактором входа его в политику, и этим вопросам он занимается еще с 1988 года, когда принимал непосредственное участие в разработке соответствующей статьи 10 Конституции Украины о статусе украинского языка в государстве.

“Моя формула была разработана в таком виде, как она есть до сегодняшнего дня в Конституции, где определен юридический статус одного языка – украинского: украинский язык имеет статус государственного, что касается других языков – юридического статуса они не имеют, они имеют режим применения. И другие языки - это языки нацменьшинств, к которым относится и русский язык”, - подчеркнул С.Головатый.

По его словам, таким образом парламент определил основы украинской государственной языковой политики статьей 10 Конституции, но в статье 92-й Верховная Рада предусмотрела, что порядок применения языков определяется законом, который сама принимает.

“И вот с тех пор Верховная Рада приняла закон, но приняла закон не о порядке применения языков в Украине, а она посягнула на основы, которые уже определены Конституцией. Законопроект Колесниченко-Кивалова называется “Об основах государственной языковой политики”. Это не вопрос простого большинства – определять основы, это определило конституционное большинство 28 июня 1996 года. И, начиная с октября 1989, по тот день, когда считается, что был принят закон Колесниченко-Кивалова, в Украине было определенное спокойствие, условное спокойствие, никто не касался этого вопроса. Но это языковое спокойствие нарушено спустя 23 года по получении украинским языком статуса государственного”, - отметил депутат.

С.Головатый отметил, что разработанный им законопроект «О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине» предусматривает верховенство украинского языка в государстве. Документ базируется на юридической практике и опыте европейских стран в языковом вопросе.

“Я исхожу из того, что украинский язык - не только язык украинского народа, как творца своего государства, украинский язык - это не только государственный язык, источником которого является государственное самоопределение украинской нации, украинский язык – это язык гражданства Украины. И нельзя быть гражданином этой страны, не владея языком”, - подчеркнул автор законопроекта.

В то же время С.Головатый не смог спрогнозировать, когда парламент рассмотрит его законопроект.

“В связи с тем, что я ухожу из политики, я не хотел и, возможно, я этого не делал бы, если бы не была провокация, которая была совершена. Потому что я бы сам не нарушил этого состояния латентной шизофрении, в котором находится большая часть русскоязычного населения в лице украинцев этнических... Но должен быть адекватный ответ на манипуляцию, мошенничество... Это инструмент стратегической цели, соответственно России, к расколу Украины”, - заявил С.Головатый.

Как сообщал УНИАН, С.Головатый внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О функционировании украинского языка как государственной и порядке применения других языков в Украине».

Им предусмотрено, что любой другой язык, который применяется в Украине, кроме украинского языка как языка титульной нации и языков других коренных народов Украины, для целей этого законопроекта является иностранным языком.

Также С.Головатый предлагает отменить закон «Об основах государственной языковой политики».

Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада Украины приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, где на этом языке разговаривает не менее 10% жителей.

10 августа закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу.