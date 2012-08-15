На парламентские выборы идут 87 партий

Из них 22 партии выдвигают своих кандидатов в депутаты по партийным избирательным спискам в многомандатном общегосударственном округе, а 65 партий - в одномандатных избирательных округах.Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

На сегодняшний день общее количество зарегистрированных кандидатов в партийных списках составляет 1529 человек.

В частности, от Коммунистической партии Украины зарегистрировано 214 кандидатов в депутаты, от партии "Зеленые" - 50, от Партии регионов - 223, от ВО "Батькивщина" - 210, от партии УДАР - 215, от ВО "Свобода" - 219, от ВО "Громада" - 42, от Либеральной партии Украины - 56.

Партия "Новая политика" представлена 69 кандидатами в депутаты, партия Наталии Королевской "Украина - Вперед!" - 149, Партия пенсионеров — 43, партия "Украина будущего" - 30.

На рассмотрении Центральной избирательной комиссии находятся документы для регистрации кандидатов в депутаты от Украинской платформы "Собор", партии "Наша Украина", от Украинской партии "Зеленая планета", Радикальной партии Олега Ляшко, партии "Русский блок", политического объединения "Родное Отечество", Партии Зеленых Украины, Социалистической партии Украины, от Украинской национальной ассамблеи и партии "Народно-трудовой союз Украины".

По состоянию на сегодняшний день наибольшее количество депутатов-мажоритарщиков зарегистрировано в одномандатном округе № 212 (г. Киев, Дарницкий район) – 34 претендента на депутатский мандат. На этом округе (общее количество избирателей - 169 650 граждан) будет работать 81 избирательная комиссия.

В одномандатном округе № 92, в который входят Белоцерковский, Володарский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский районы, часть Сквирского района (Киевская область) на данный момент зарегистрировано 32 кандидата в депутаты. Еще в двух округах Киевской области - № 95 (город Ирпень, часть Киево-Святошинского района) и № 98 (город Борисполь, Бориспольский, Згуровский, Переяслав-Хмельницкий, Яготинский районы, часть Броварского района) на данный момент баллотируются по 30 кандидатов в депутаты.