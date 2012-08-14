Завтра ВАСУ рассмотрит иск Объединенной оппозиции к ЦИК
14:58, 14 августа 2012Политика
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ВАСУ завтра рассмотрит иск Объединенной оппозиции к ЦИК с требованием зарегистрировать Тимошенко и Луценко/
Завтра станет известна судьба иска Батькивщины
Завтра, 15 августа, в 11.00 Высший административный суд Украины рассмотрит исковое заявление Объединенной оппозиции «Батькивщина» к Центральной избирательной комиссии с требованием зарегистрировать экс-премьера Юлию Тимошенко и экс-главу МВД Юрия Луценко кандидатами в народные депутаты Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».
В заседании примут участие руководители партий, входящих в состав Объединенной оппозиции, народные депутаты из фракций «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС, представитель ВО «Батькивщина» в ЦИК Руслан Князевич.
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