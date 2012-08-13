ЦИК зарегистрирует Тимошенко и Луценко, если будет решение ВАСУ

Центральная избирательная комиссия сможет зарегистрировать экс-премьер-министра Юлию Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко кандидатами в народные депутаты по окончании срока регистрации, если суд отменит решение ЦИК об отказе в их регистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

«Какие бы ни были сроки, в том числе для подачи апелляционной жалобы в Высший административный суд Украины, и сколько бы ни продолжалось рассмотрение дела Высшим административным судом, если будет принято решение в интересах этих двух лиц, то Центральная избирательная комиссия будет выполнять решение Высшего административного суда», - сказал он.

А.Магера объяснил, что ЦИК может рассматривать вопрос о регистрации кандидатов в народные депутаты в выполнение решения суда, независимо от срока его принятия.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в народные депутаты по списку «Батькивщины» экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Украины Ю.Луценко.

Как отметил член ЦИК Александр Шелестов, учитывая документы, поданные в ЦИК 6 августа Министерством внутренних дел, а 8 августа Печерским судом и Генпрокуратурой, комиссия выявила обстоятельства, которые лишают Ю.Тимошенко и Ю.Луценко права баллотироваться в народные депутаты и быть включенными в список «Батькивщины» под номерами 1 и 5 соответственно.

11 августа Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Объединенной оппозиции в ЦИК на отказ зарегистрировать Ю.Тимошенко и Ю.Луценко кандидатами в депутаты.

Суд мотивировал свое решение тем, что законодательство не разрешает регистрацию кандидатами в народные депутаты лиц, которые имеют на время регистрации непогашенную судимость.

В тот же день один из лидеров Объединенной оппозиции Александр Турчинов заявил, что оппозиция обжалует в Высшем админсуде решение Киевского апелляционного админсуда.

Справка УНИАН. Согласно ориентировочному календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов народных депутатов Украины, документы для регистрации как партийных списков, так и кандидатов в мажоритарных округах, должны быть поданы в ЦИК не позже 13 августа, после чего ЦИК не позже чем на пятый день должна принять решение о регистрации или отказе в регистрации.

Еще два дня выделяется исправлению ошибок и неточностей в документах, поданных для регистрации кандидатов. Таким образом, регистрация кандидатов в депутаты должна завершиться 20 августа.