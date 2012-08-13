Российский оппозиционер с женой просят политического убежища в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Другой России», они опасаются уголовного преследования в связи с делом о массовых беспорядках 6 мая в Москве.

По словам Д.Курпен, она и А.Девяткин были задержаны полицией 6 мая на Тверской улице - вне пределов Болотной площади. Однако она приводит в пример другого активиста «Другой России» Александра Каменского, который также был задержан в стороне от событий, но, тем не менее, арестован по подозрению в организации массовых беспорядков.

«Зная, как работает следствие и какую позицию занимает суд по отношению к подозреваемым по «болотному делу», мы пришли к выводу о том, что будут хватать всех подряд и привлекать к делу. Понимая, что мы находимся в зоне риска и можем войти в группу подозреваемых, мы приняли решение покинуть страну», - заявила Д.Курпен.

А.Девяткин в 2005 году был осужден по статье 212 Уголовного кодекса РФ «Массовые беспорядки» за участие в ненасильственной акции протеста в приемной Администрации Президента РФ. Отсидев в СИЗО один год, он был приговорен к условному сроку.

По информации пресс-службы, ранее политическое убежище в Королевстве Нидерланды попросил ведущий конструктор ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Александр Долматов, сторонник «Другой России», принимавший участие в событиях на Болотной площади 6 мая.

Также в рамках «болотного дела» был допрошен лидер «Другой России» Эдуард Лимонов.

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Как сообщал УНИАН, 6 мая, накануне инаугурации Президента РФ Владимира Путина, состоялась акция протеста оппозиции, которая закончилась задержанием в Москве около 400 человек.

Позже сотрудники Следственного комитета России арестованы десятки человек в рамках расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков и применения насилия в отношении представителей власти на Болотной площади 6 мая 2012 года.

11 июня следователи провели обыски у российских оппозиционеров Алексея Навального, Сергея и Анастасии Удальцовых, Ильи Яшина, Ксении Собчак и других.

15 июня в Следственном комитете РФ сообщили, что российские оппозиционеры могут поменять свой процессуальный статус и перейти из свидетелей в подозреваемые в деле о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.