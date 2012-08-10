Вход в Лавру подешевел с 50 до 3 гривен - Азаров дал нагоняй

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Кабинета министров Украины, такое резкое снижение цены на входной билет произошло благодаря личному вмешательству премьер-министра Николая Азарова, которого возмутила ценовая политика, проводимая дирекцией Киево-Печерского заповедника.

В частности, Н.Азаров поручил дирекции в срочном порядке рассмотреть вопрос о значительном снижении цены на входные билеты. По его мнению, Киево-Печерский заповедник является историческим памятником общенационального значения, а не «экскурсионным бюро», где откровенно зарабатывают на верующих и туристах.

Н.Азаров особо отметил, что ситуация в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике должна находиться под особым контролем, поскольку, по его словам, не совсем понятно, на что и как расходуются бюджетные средства.

Более того, по словам главы правительства, ситуация, сложившаяся с руководством заповедника, вообще выходит «за рамки разумного».

В связи с этим Н.Азаров поручил министру культуры Михайлу Кулиняке в десятидневный срок предоставить план действий по нормализации ситуации в Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, особо подчеркнув персональную ответственность министра за состояние дел на этом объекте культурного наследия страны.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 августа, Наталия Клименко была назначена и.о. генерального директора Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

9 августа Министерство культуры приняло решение об освобождении от должности генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Виктории Лесничей в связи с коллективными жалобами, поступавшими в Минкультуры от работников заповедника, в которых указывалось на многочисленные нарушения трудового законодательства со стороны дирекции заповедника.

7 августа В.Лесничая подала в суд на своего бывшего заместителя Владу Прокаеву за клевету.

1 августа В.Прокаева заявила, что за назначение на должность заместителя гендиректора по международному сотрудничеству Киево-Печерского заповедника дала 50 тыс. долларов взятки.