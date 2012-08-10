ЦИК зарегистрировал списки Свободы
16:54, 10 августа 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала избирательный партийный список кандидатов в народные депутаты от Всеукраинского объединения «Свобода».
Свобода осталась без 5 кандидатов
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 14 членов ЦИК из 14, присутствующих на сегодняшнем заседании.
В то же время из избирательного списка ВО «Свобода» были исключены 5 человек, поскольку они не подали в ЦИК заявления о согласии баллотироваться.
Все эти лица находятся ниже 60-го порядкового номеру в списке.
ЦИК также зарегистрировал кандидатов, выдвинутых ВО «Свобода» в одномандатных избирательных округах.
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