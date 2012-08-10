ЦИК зарегистрировал списки Свободы

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 14 членов ЦИК из 14, присутствующих на сегодняшнем заседании.

В то же время из избирательного списка ВО «Свобода» были исключены 5 человек, поскольку они не подали в ЦИК заявления о согласии баллотироваться.

Все эти лица находятся ниже 60-го порядкового номеру в списке.

ЦИК также зарегистрировал кандидатов, выдвинутых ВО «Свобода» в одномандатных избирательных округах.