ГАИ не пустила на акцию протеста в Киев 50 микроавтобусов

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, сегодня ряд частных перевозчиков и представителей субъектов предпринимательской деятельности, которые специализируются в предоставлении населению услуг в сфере частных пассажирских перевозок, под руководством одного из общественных объединений намеревались провести в центральной части столицы протестную акцию с одновременным блокированием дорожного движения. Акция связана с несогласием перевозчиков с результатами распределением прав осуществлять перевозку пассажиров по маршрутам Киевской области.

Учитывая возможные негативные последствия концентрированного перемещения большого количества микроавтобусов по проезжей части центральных улиц Киева с ограниченной пропускной возможностью автотранспорта и интенсивным режимом движения, руководство столичной милиции приняло решение остановить колонну микроавтобусов на подъезде к городу.

Около 8.00 на Большой кольцевой дороге работники ГАИ остановили колонну в составе 53 микроавтобусов разных марок. Организаторам и участникам акции разъяснены причины остановки и нормы Конституции и действующего законодательства относительно проведения массовых собраний граждан. В целом, в акции принимают участие около 70 граждан. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.