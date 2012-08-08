Партия регионов сделала заявление о "языковом законе"

На этом отмечается в заявлении Партии регионов, текст которого передан УНИАН.

«Партия регионов последовательно выполняет взятые на себя обязательства. Мы обещали решить языковую проблему, которая долгие годы была камнем преткновения на пути к утверждению в Украине европейских ценностей», - подчеркивается в документе.

Его авторы отмечают, что партия «нашла эффективный механизм ее решения, предложив Закон «О принципах государственной языковой политики», который был принят Верховной Радой 3 июля 2012 года».

«Благодаря новому закону каждый гражданин Украины теперь сможет свободно использовать свой родной язык во всех сферах общественной жизни», - убеждены в Партии регионов.

«Закон полностью удовлетворяет нормы Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, ратифицированной Украиной еще в 2003 году. Право на родной язык, которое отстояла Партия регионов, - еще один шаг Украины на пути к европейскому сообществу», - считают авторы заявления.

«Президент Украины В. Янукович, как гарант прав и свобод граждан, сделал все необходимое для того, чтобы в обществе наконец утвердилось взаимопонимание и согласие относительно языкового вопроса. После открытой общественной дискуссии Глава государства подписал закон, приняв мудрое решение, которое обеспечивает баланс интересов языковых групп многонационального народа Украины», - подчеркнули в Партии регионов и поблагодарили всех своих сторонников за активную поддержку в отстаивании права русскоязычных и всех национальных групп на родной язык.

«Наши избиратели могут быть уверены в том, что все обязательства, которые берет на себя партия, будут безусловно выполнены!», - заверили в Партии регионов.