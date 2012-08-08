Оппозиция намерена блокировать «языковой Чернобыль» через местные советы

Оппозиция призывает их принять решения, которые на уровне территориальных общин не позволят вступить в силу подписанному сегодня Президентом Украины закону «О принципах языковой политики».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Объединенной оппозиции.

«Обращение касается прежде всего областных, районных, городских советов, в которых существует демократическое большинство. Мы обратились к депутатам местных советов с призывом созывать внеочередные сессии и принять решения, которые на уровне территориальных обществ не позволят вступить в силу подписанному сегодня Президентом Украины преступному антиукраинскому закону «О принципах языковой политики»», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что соответствующие прямые поручения получат местные фракции и депутаты от политических сил, которые сформировали Объединенную оппозицию.

«Новое демократическое большинство в новом парламенте упразднит данный закон, но сегодня перед нами стоит задача не допустить его разрушительного действия, не позволить запущенному властью «языковому Чернобылю» убить украинское слово», - отметили в «Батькивщине».

В Объединенной оппозиции также призвали местных депутатов решениями советов инициировать импичмент президента В.Януковича как должностного лица, который «своей подписью взял на себя единоличную ответственность за это преступление против украинского языка».

В то же время «Батькивщина» обращается ко всем демократическим силам поддержать инициативу и на местном уровне «поставить заслон грубым намерениям власти уничтожить наш родной язык».