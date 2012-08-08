Во Львове в связи с "языковым законом" собрался Забастовочный комитет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО «Свобода», в заседании приняли участие представители оппозиционных политических сил и общественных организаций. Речь шла о согласовании протестных действий оппозиции.

По словам секретаря Львовского отделения Конгресса украинской интеллигенции Владимира Парубия, «это подписание можно трактовать как политическое шулерство, поскольку еще вчера В. Янукович советовался с интеллигенцией, обещал, что закон будет доработан, вероятно, до сентября, но уже на следующий день его подписал».

Председатель Львовской областной организации ВО «Свобода» Ирина Сех предложила сделать все публичные мероприятия, проходящие на территории области, площадками для высказывания позиции общества Львовщины относительно подписания упомянутого закона.

«Сегодня открылся фестиваль в Подкамене, на который собрались тысячи людей, прежде всего молодежь, - отметила И.Сех. – Нужно призывать участников не пустить на это мероприятие ни одного представителя Партии регионов, ни одного представителя оккупационной власти и этим продемонстрировать свой протест против режима».

Как отметил присутствующий на заседании депутат Верховной Рады Сергей Соболев, важно, чтобы на Львовщине депутаты местных советов приняли решение, что на их территории закон, подписанный В.Януковичем, не действует.

Руководитель Львовского избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Степан Кубив отметил, что за подписание закона «О принципах языковой политики» В.Янукович заслуживает на импичмент.

«Мы утверждаем, что в Украине действует 10 статья Конституции, согласно которой украинский язык является единым государственным, – отметил он, - и те, кто нарушил Конституцию, будут привлечены к ответственности».

«9 августа Забастовочный комитет объявит о своих действиях в связи с подписанием закона «О принципах государственной языковой политики», - сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».