Защитники языка расскажут, что будут делать в связи с подписанием закона

Участники акции протеста под «Украинским домом» расскажут о своих дальнейших действиях в связи с подписанием Президентом Украины Виктором Януковичем языкового закона.

Об этом УНИАН сообщили сами участники акции, отметив, что сейчас они готовят для СМИ соответствующую информацию, которую сообщат на пресс-конференции в 19.00.