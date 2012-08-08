Защитники языка расскажут, что будут делать в связи с подписанием закона
18:21, 08 августа 2012Политика
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Участники акции под «Украинским домом» в 19.00 расскажут о своих дальнейших действиях в связи с подписанием языкового закона.
Участники акции собирают пресс-конференцию
Участники акции протеста под «Украинским домом» расскажут о своих дальнейших действиях в связи с подписанием Президентом Украины Виктором Януковичем языкового закона.
Об этом УНИАН сообщили сами участники акции, отметив, что сейчас они готовят для СМИ соответствующую информацию, которую сообщат на пресс-конференции в 19.00.
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