Защитники языка расскажут, что будут делать в связи с подписанием закона

18:21, 08 августа 2012
Политика
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Участники акции под «Украинским домом» в 19.00 расскажут о своих дальнейших действиях в связи с подписанием языкового закона.

Участники акции собирают пресс-конференцию

Участники акции протеста под «Украинским домом» расскажут о своих дальнейших действиях в связи с подписанием Президентом Украины Виктором Януковичем языкового закона.

Об этом УНИАН сообщили сами участники акции, отметив, что сейчас они готовят для СМИ соответствующую информацию, которую сообщат на пресс-конференции в 19.00.

 

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