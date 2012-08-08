ЦИК за девять дней приняла документы 1 тыс. 933 «мажоритарщиков»

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

Из них 761 самовыдвиженец и 1172 выдвиженца политических партий в мажоритарных округах.

Лишь в течение 7 августа ЦИК приняла документы от 191 «мажоритарщика». Из них 156 человек – самовыдвиженцы, а 35 человек в мажоритарных округах выдвинули 8 политических партий, в частности: «Общественная солидарность» – 3; «Объединенные левые и крестьяне» – 1; «Молодая Украина» - 2; «Гражданская позиция» – 1; Аграрная партия Украины – 9, Меритократическая партия Украины – 4; Славянская партия – 11; Всеукраинское объединение «Громада» – 4.

Также 7 августа принят избирательный список кандидатов и соответствующие документы 44 человек от Всеукраинского объединения «Громада» для последующей регистрации в общегосударственном многомандатном избирательном округе.