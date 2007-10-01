ЦИК обработала 88,96% протоколов

По результатам обработки почти 90% протоколов происходит дальнейшее сокращение показателей БЮТ и НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным ЦИК на 20.20 обработано 88,96% протоколов УИК.

Согласно данным ЦИК, за Партию регионов проголосовали 33,38% избирателей, за БЮТ - 31,34%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,60%, за Коммунистическую партию Украины – 5,30%, за Блок Литвина – 3,99%, за Социалистическую партию Украины – 3,02%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины - 1,23%, за Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,75%, за Партию зеленых Украины – 0,38%, за Блок Людмилы Супрун – 0,35%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,68% избирателей.