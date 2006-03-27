Избиркомы саботируют подсчет в Киеве

Комитет избирателей Украины (КИУ) располагает информацией о том, что штабы некоторых политических партий дают указания избирательным комиссиям в Киеве затягивать подсчет голосов по выборам мэра столицы и не подписывать итоговых протоколов.

Об этом сообщил руководитель программы долгосрочного наблюдения КИУ на выборах 26 марта Евгений ПОБЕРЕЖНЫЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«На выборах мэра Киева очень напряженная ситуация. Очень непонятно. Кто будет победителем и у нас есть информация, что отдельные избирательные комиссии получают указания не проводить подсчет голосов и не подписывать итоговые протоколы. Эта ситуация вызывает большую обеспокоенность», - сказал Е.ПОБЕРЕЖНЫЙ.

КИУ считает, что такие действия должны получить соответствующую оценку. «Если это провокация – то избирательные комиссии должны их игнорировать и продолжать подсчет голосов, понимая, что нельзя так поступать и помнить об ответственности. А если все-таки это будет происходить – необходимо переизбирать состав комиссий, которые продолжат подсчет голосов», - считает руководитель программы долгосрочного наблюдения КИУ.