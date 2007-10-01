Янукович не поблагодарит своих сторонников?
15:46, 01 октября 2007Политика
1325 0
Планы изменились
Пресс-служба Кабинета Министров Украины не подтверждает участия премьер-министра Украины, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на митинге своих сторонников на Майдане Незалежности в Киеве в 16.00.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе КМУ.
В избирательном штабе Партии регионов в кинотеатре «Зоряный» сегодня также не планируется выступление В.ЯНУКОВИЧА.
Ранее планировалось, что В.ЯНУКОВИЧ выступит перед своими сторонниками, чтобы поблагодарить их за участие в выборах и за поддержку Партии регионов в ходе избирательного процесса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter