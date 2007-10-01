Янукович не поблагодарит своих сторонников?

Пресс-служба Кабинета Министров Украины не подтверждает участия премьер-министра Украины, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на митинге своих сторонников на Майдане Незалежности в Киеве в 16.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе КМУ.

В избирательном штабе Партии регионов в кинотеатре «Зоряный» сегодня также не планируется выступление В.ЯНУКОВИЧА.

Ранее планировалось, что В.ЯНУКОВИЧ выступит перед своими сторонниками, чтобы поблагодарить их за участие в выборах и за поддержку Партии регионов в ходе избирательного процесса.