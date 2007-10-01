ЦИК обработала 74,2% протоколов

По результатам обработки 74,2% протоколов СПУ опять преодолевает 3% барьер.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным ЦИК, по состоянию на 15.05 обоработано 74,20% протоколов участковых комиссий.

Согласно результатам, за БЮТ проголосовали 32,37% избирателей, за Партию регионов – 31,83%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 15,26%, за Коммунистическую партию Украины – 5,17%, за Блок Литвина – 4,07%, за Социалистическую партию Украины – 3,07%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины - 1,13%, за Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,75%, за Блок Людмилы Супрун – 0,36%, за Партию зеленых Украины – 0,36%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,64% избирателей.