ЦИК обработала 62,38% протоколов

По результатам обработки 62,38% протоколов СПУ поддержали 2,97% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Центральной избирательной комиссии, состоянием на 12.33 обработано 62,38% протоколов УИК.

Согласно результатам, за БЮТ проголосовали 33,15% избирателей, за Партию регионов – 31,02%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 15,54%, за Коммунистическую партию Украины – 5,09%, за Блок Литвина – 4,13%, за Социалистическую партию Украины – 2,97%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины - 1,07%, за Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,74%, за Блок Людмилы Супрун – 0,37%, за Партию зеленых Украины – 0,35%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,60% избирателей.