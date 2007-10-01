В БЮТ говорят, что набирают ”на уровне” с Партией регионов

По данным параллельного подсчета голосов БЮТ, в парламент по результатам выборов проходят 5 политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил руководитель избирательного штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ

По его словам, колл-центр работал целую ночь, и собирал данные с каждого избирательного участка.

На данный момент, отметил А.ТУРЧИНОВ, обработаны копии протоколов 88% избирательных участков.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что согласно обработанным данным, рейтинг Партии регионов и БЮТ колеблется на уровне 32,5%, НУ-НС – 14%, КПУ – 5%.

Кроме того, отметил он, в ВР проходит Блок Литвина с рейтингом приблизительно 3,5%.

При этом, отметил А.ТУРЧИНОВ, СПУ не преодолевает 3% барьер, поскольку, по его данным, эту силу поддержали 2,5% избирателей.