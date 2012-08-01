Кличко уже согласен голосовать вместе с регионалами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после Х съезда «УДАРа» заявил лидер партии Виталий Кличко.

«Если вопросы будут принципиально идти на пользу государству – за такие вопросы мы будем голосовать», - сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, как именно он собирается контролировать пункт присяги кандидатов в депутаты от «УДАРа», в котором говорится о недопустимости их вхождения в коалицию Партии регионов, В.Кличко отметил, что это моральное обязательство каждого человека.

Он выразил убеждение, что сможет оказывать давление на депутатов от «УДАРа», в частности своим авторитетом.

«У нас есть много рычагов, чтобы давить», - сказал лидер партии.

Кроме того, как пишет "Украинская правда", Кличко задекларировал намерение лично голосовать в Верховной Раде.

"Я буду голосовать исключительно своей карточкой. Свою карточку я не собираюсь никому передавать", - сказал лидер "Удара".

Он добавил, что будет требовать такого же поведения от соратников.

"Одно скажу, что каждый депутат несет персональную ответственность за голосование и он должен персонально голосовать", - сказал Кличко.

Вместе с тем, он не исключил, что во время голосования за ключевые вопросы за отсутствующих депутатов смогут проголосовать их коллеги.

"Если вопрос принципиальный и архиважный (то это возможно)… Я надеюсь, что таких случаев не будет", - сказал Кличко.