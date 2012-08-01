Съезд УДАРа покажут online, а Свобода будет писать в Twitter

Первого августа состоится Х съезд политической партии «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко».

Как сообщает пресс-служба партии, прямую трансляцию съезда можно будет посмотреть на официальном сайте партии ориентировочно с 12.00.

Также online-транслицию можно будет увидеть на сайтах korrespondent.net, lb.ua, daily.lviv.ua.

Телевизионную трансляцию будут вести телеканалы «Круг» (Одесса) и ТВi.

1 августа в Киеве состоится также ХХIV предвыборный съезд Всеукраинского объединения "Свобода".

Как сообщает пресс-служба ВО, мероприятие состоится в помещении "Киевпроекта" (г. Киев, ул. Б.Хмельницкого, 16-22).

Начало работы съезда - 11:00. Регистрация начнется в 10:00.

В 13:30 в холле начнется брифинг лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, представление команды в Верховную Раду и программы ВО "Свобода".

На сайте www.svoboda.org.ua можно будет читать текстовую трансляцию съезда, также будет происходить твиттер-трансляция на twitter.com / vo_svoboda.