Съезд УДАРа покажут online, а Свобода будет писать в Twitter
Сегодня в Киеве состоятся предвыборные съезды партии УДАР и ВО "Свобода", на которых планируется утверждение списков кандидатов в народные депутаты, которые примут участие в октябрьских выборах.
Первого августа состоится Х съезд политической партии «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко».
Как сообщает пресс-служба партии, прямую трансляцию съезда можно будет посмотреть на официальном сайте партии ориентировочно с 12.00.
Также online-транслицию можно будет увидеть на сайтах korrespondent.net, lb.ua, daily.lviv.ua.
Телевизионную трансляцию будут вести телеканалы «Круг» (Одесса) и ТВi.
1 августа в Киеве состоится также ХХIV предвыборный съезд Всеукраинского объединения "Свобода".
Как сообщает пресс-служба ВО, мероприятие состоится в помещении "Киевпроекта" (г. Киев, ул. Б.Хмельницкого, 16-22).
Начало работы съезда - 11:00. Регистрация начнется в 10:00.
В 13:30 в холле начнется брифинг лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, представление команды в Верховную Раду и программы ВО "Свобода".
На сайте www.svoboda.org.ua можно будет читать текстовую трансляцию съезда, также будет происходить твиттер-трансляция на twitter.com / vo_svoboda.