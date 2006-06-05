Вслед за американцами в Феодосию прибудут российские военные

Многочисленные эксперты отмечают, что учения “Си Бриз”, для участия в которых прибыли американские военные, прямого отношения к НАТО не имеют. Такие учения Украина проводит ежегодно, в соответствии с соглашениями о сотрудничестве и подготовки к миротворческим операциям, сотрудничая с более чем 50 странами, с которыми подписаны соответствующие соглашения. Одной из таких стран является и Россия.

Григорий Перепелиця, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД рассказал корреспонденту УНИАН, почему столько внимания уделяется такому незначительному событию как военные учения:

- “Си Бриз” проходят ежегодно на разных полигонах Украины. Подчеркиваю, что это – не учения НАТО, это – общие международные учения. Приглашения для участия были разосланы многим странам. Кстати, время от времени в этих учениях принимает участие и Россия. Сопротивления такого уровня, как сегодня, не было ни разу. Почему именно сейчас поднялся такой АНТИНАТОВСКИЙ шум? Эта кампания является управляемой и четко совпадает с решениями Госдумы России о непродлении большого договора с Украиной, о возвращении Крыма в перспективе… Все происходит одновременно. Причем это все – на фоне процесса принятия странами НАТО решения относительно членства в Альянсе и в канун саммита «Большой восьмерки». Все говорит о том, что эти акции – спланированная политическая провокация, спровоцированная Москвой и пророссийскими политическими силами, которые получили в Крыму достаточно мощные рычаги влияния на местном уровне. Безусловно, они и в дальнейшем будут раскручивать антиукраинские кампании в Крыму – информационные, пропагандистские и готовить почву для последующего движения Крыма в РФ.

Если власть будет применять действенные механизмы, их провокации можно нивелировать. Какие именно механизмы? Есть масса механизмов влияния. Есть силовые структуры, службы, которые должны заниматься безопасностью в регионах. К сожалению, этого не делалось – как видно по результатам".

Участие России в “Си Бриз” подтвердили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Корреспонденту УНИАН сообщили, что Россия уже получила приглашение и согласилась принять участие в качестве наблюдателя. Даже предоставила для проведения учений полигон “Опук”, который находится близ Феодосии (этот полигон, по информации Минобороны, находится в аренде ЧФ). В этом году были разосланы приглашения представителям 34 стран, 18 из них согласились принять участие, в том числе 3 - как наблюдатели. Это представительские учения, говорят в Минобороны, и поэтому они очень престижны для Украины как для организатора. Следовательно, украинское военное ведомство активно разворачивает военное сотрудничество с государствами-партнерами.