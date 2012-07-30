Айнхойпль говорит, что с украинскими врачами у него все в порядке
21:56, 30 июля 2012Политика
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Руководитель берлинской клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль опровергает информацию отдельных СМИ о том, что немецкие врачи негативно оценивают усилия украинских коллег по лечению экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
Айнхойпль опроверг заявления СМИ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам после встречи с вице-премьер-министром – министром здравоохранения Украины Раисой Богатыревой.
«Я хочу в первую очередь подчеркнуть то, что все эти высказывания, которые появились в последнее время в немецкой и в украинской прессе, что немецкие врачи недооценивают и негативно относятся к действиям украинский врачей, что мы всячески посягали на честь украинских врачей - мы не распределяем эти высказывания», - сказал он.
«Мы сотрудничаем в очень хорошей атмосфере, коллегиально сотрудничаем с врачами и с комиссией больницы № 5», - отметил К.М.Айнхойпль.
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