Комитет по иностранным делам не поддержал ратификацию договора о ЗСТ с СНГ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы комитета Тарас Чорновил, выступая с трибуны парламента.

Он отметил, что к договору есть вопросы юридического, политического и экономического характера.

«Мы отметили, что есть сомнения по поводу юридической чистоты подписания (договора – УНИАН). А соответствовали ли директивы, которые были даны на подписание данного договора, непосредственно тому тексту, который подписывали?», - сообщил Т.Чорновил.

Также он отметил отсутствие анализа негативных последствий ратификации документа.

«Все понимают, что такие соглашения всегда компенсируются и позитивом, и негативом», - сказал Т.Чорновил.

Кроме того, он подчеркнул, что исключения и ограничения свободной торговли в договоре существенно превышают объемы, которые определены в подобных договорах Всемирной торговой организацией.

Также вопрос у членов комитета вызывает пункт о рассмотрении споров в арбитражном суде СНГ, поскольку Украина не ратифицировала соответствующее соглашение.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР ратифицировала договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

19 марта 2012 года Президент Украины В.Янукович заявил, что договор о ЗСТ в рамках СНГ будет ратифицирован в ближайшее время.