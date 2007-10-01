Янукович сегодня начнет переговоры

Партия регионов намерена 1 октября начать переговоры по созданию коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в избирательной штабе.

«Как победитель этих выборов, а я уверен, что мы победили, мы имеем право сформировать коалицию и будем приглашать партнеров к переговорам, после того, как получим предварительный результат голосования», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов убежден, что все политические силы, которые преодолели 3-процентный барьер, имеют право вступить в переговоры. «И мы будем этот процесс организовывать», - уверен он.

В.ЯНУКОВИЧ призвал все политические силы отбросить собственные политические амбиции и «сделать так, чтобы в ближайшее время была сформирована власть, потому что существует много проблем, которые нужно решать».

«Главное – не борьба за кресло, а борьба за экономику», - подчеркнул лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил своих избирателей за поддержку. «Главное, мы подтвердили еще раз, что правительство, которое работало последний год, проводило успешную экономическую политику, и следствием этой работы стала значительная поддержка, улучшение результатов, полученных на выборах 2006 года и карт-бланш для Партии регионов сформировать новое успешное правительство», - считает он.