Луценко поедет поздравить Тимошенко с победой

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО отмечает, что возглавляемая им политическая сила готова сформировать правительство совместно с БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Украинском доме в Киеве, где расположен пресс-центр блока.

«Мы подтверждаем готовность к созданию исключительно демократической коалиции с Блоком Юлии Тимошенко», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО и обратился к другим демократическим политическим силам с призывом присоединиться к этой коалиции.

В контексте сказанного Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что после пресс-конференции он поедет в избирательный штаб Юлии ТИМОШЕНКО, чтобы поздравить ее блок с победой.

Отвечая на один из вопросов, касавшихся формирования будущего правительства, Ю.ЛУЦЕНКО в очередной раз подчеркнул, что формирование правительства будет проходить сразу после формирования коалиции.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, даже если демократические силы получили бы на один депутатский мандат больше, то и тогда вопрос о формировании демократической парламентской коалиции был бы решен в первый день сессии нового парламента.