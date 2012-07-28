В Кременчуге плакат оппозиции залили синей краской

Как сообщил УНИАН председатель Кременчугской городской организации политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Андрей Зощук, в 2007 году билблорды с изображением лидера ВО Юлии Тимошенко в Кременчуге уже закидывали краской.

«Наша политическая сила уже пережила нечто подобное. Неизвестными был облит краской плакат с изображением Юлии Тимошенко у входа в помещение городской организации партии. Но тогда такой плакат был единственным в городе, сегодня же билбордов в городе более 20, а испортили только один. Поэтому, я не могу сейчас говорить об откровенно политическом подтексте этого поступка. Скорее всего, речь идет о хулиганстве, но в любом случае, я осуждаю подобные действия », - сказал А.Зощук.