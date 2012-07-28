В Кременчуге плакат оппозиции залили синей краской
В одном из центральных районов Кременчуга Полтавской области 27 июля неизвестные забросали краской синего цвета билборд Объединенной оппозиции.
Как сообщил УНИАН председатель Кременчугской городской организации политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Андрей Зощук, в 2007 году билблорды с изображением лидера ВО Юлии Тимошенко в Кременчуге уже закидывали краской.
«Наша политическая сила уже пережила нечто подобное. Неизвестными был облит краской плакат с изображением Юлии Тимошенко у входа в помещение городской организации партии. Но тогда такой плакат был единственным в городе, сегодня же билбордов в городе более 20, а испортили только один. Поэтому, я не могу сейчас говорить об откровенно политическом подтексте этого поступка. Скорее всего, речь идет о хулиганстве, но в любом случае, я осуждаю подобные действия », - сказал А.Зощук.