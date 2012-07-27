"Регионалы" похвалили Княжицкого за поучительный пример

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, по словам Е.Бондаренко, решение прокуратуры Киева об отмене постановления налоговой милиции о возбуждении уголовного дела относительно генерального директора телеканала ТВі Николая Княжицкого является закономерным итогом хозяйственного спора налоговиков с журналистами.

«Конфликт окончен. Господин Княжицкий доказал свою правоту и, самое главное, сделал это не в политической плоскости, а исключительно юридическим путем. Для всех средств массовой информации эта история должна послужить примером того, как необходимо действовать в аналогичной ситуации», - отметила депутат.

По ее мнению, политические оценки, которые давались в отношении конфликта налоговой милиции и телеканала ТВі, были неоправданными и поспешными.

«Политическая составляющая в этом споре отсутствовала, а его история поучительна для людей, которые норовят придать конфликту политическую окраску», - подчеркнула Е.Бондаренко.

Как сообщалось, 3 июля налоговая милиция Соломенского района Киева возбудила дело против Н.Княжицкого по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Сегодня стало известно, что прокуратура Киева отменила это постановление налоговой милиции.