"Регионалы" похвалили Княжицкого за поучительный пример
Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Елена Бондаренко считает, что история конфликта телеканала ТВі с налоговой милицией станет примером того, как необходимо действовать масс-медиа в случае, когда государство предъявляет им необоснованные претензии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, по словам Е.Бондаренко, решение прокуратуры Киева об отмене постановления налоговой милиции о возбуждении уголовного дела относительно генерального директора телеканала ТВі Николая Княжицкого является закономерным итогом хозяйственного спора налоговиков с журналистами.
«Конфликт окончен. Господин Княжицкий доказал свою правоту и, самое главное, сделал это не в политической плоскости, а исключительно юридическим путем. Для всех средств массовой информации эта история должна послужить примером того, как необходимо действовать в аналогичной ситуации», - отметила депутат.
По ее мнению, политические оценки, которые давались в отношении конфликта налоговой милиции и телеканала ТВі, были неоправданными и поспешными.
«Политическая составляющая в этом споре отсутствовала, а его история поучительна для людей, которые норовят придать конфликту политическую окраску», - подчеркнула Е.Бондаренко.
Как сообщалось, 3 июля налоговая милиция Соломенского района Киева возбудила дело против Н.Княжицкого по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Сегодня стало известно, что прокуратура Киева отменила это постановление налоговой милиции.