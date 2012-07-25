Фракции «Батькивщина» и «Фронт Змін» объединились в Днепропетровске
23:54, 25 июля 2012Политика
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25 июля в Днепропетровском городском совете фракции партий «Батькивщина» и «Фронт Змін» заявили о межфракционном объединении под названием «Батькивщина».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время сессии сообщил Днепропетровский городской председатель Иван Куличенко.
В межфракционное объединение вошли 16 депутатов – семь от фракции «Батькивщина» и девять депутатов от фракции «Фронт Змін».
«Цель данного объединения - более эффективная координация действий оппозиционных сил в Днепропетровском городском совете и консолидация усилий перед выборами», - сообщил после сессии журналистам представитель фракции "Батькивщина" Максим Курячий.
Руководителем межфракционного объединения стал руководитель Днепропетровского регионального штаба Объединенной оппозиции, руководитель фракции «Фронт Змін» в городском совете Андрей Павелко.
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