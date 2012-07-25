Фракции «Батькивщина» и «Фронт Змін» объединились в Днепропетровске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время сессии сообщил Днепропетровский городской председатель Иван Куличенко.

В межфракционное объединение вошли 16 депутатов – семь от фракции «Батькивщина» и девять депутатов от фракции «Фронт Змін».

«Цель данного объединения - более эффективная координация действий оппозиционных сил в Днепропетровском городском совете и консолидация усилий перед выборами», - сообщил после сессии журналистам представитель фракции "Батькивщина" Максим Курячий.

Руководителем межфракционного объединения стал руководитель Днепропетровского регионального штаба Объединенной оппозиции, руководитель фракции «Фронт Змін» в городском совете Андрей Павелко.