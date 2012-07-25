СМИ: губернатора Матвийчука подозревают в трате бюджетных денег на бигборды

Происходит это якобы по личному распоряжению губернатора Одесской области Эдуарда Матвийчука, сообщает ИА «Репортер».

По словам сотрудников из обладминистрации, в начале этой недели, Эдуард Матвийчук распорядился «списать» порядка 145 тысяч гривень на производство бигбордов, связанных с оздоровлением детей. Сотрудники Одесской ОГА считают, что из-за этого они могут лишиться зарплат на несколько месяцев, поскольку в бюджете закончатся деньги.

В управлении рекламы Одесского горсовета, которое отвечает за рекламу на бордах города сообщили, что распоряжение о предоставлении бордов под пропаганду инициативы «Народного бюджета в городе давал вицемэр Александр Орлов.

«На выполнение резолюции заместителя Одесского городского головы Орлова А. В. № 03-03/53 от 19.01.2012 года управление рекламы Одесского городского совета рассмотрев письмо Одесской областной государственной администрации № 05/02-25/172 от 12.01.2012 года о возможности размещения на протяжение текущего года рекламных материалов социальной направленности, направленных на реализацию социальной инициативы «Народный бюджет», которая направлена на достижение общественно полезных целей, а также информирование населения о реализации программ в рамках этой инициативы на рекламных конструкциях в границах города Одессы посчитало необходимым размещение материалов соответствующей социальной направленности на рекламных конструкциях в границах города», – говорится в письме от управления рекламы города.

В Управлении также отметили, что «не владеют информацией о личности-плательщике изготовления материалов соответствующей социальной направленности, а также о сумме, потраченной на изготовление и обслуживание нахождения соответствующих материалов на рекламных конструкциях».