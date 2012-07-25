СМИ: Турчинов летал на встречу с Тимошенко чартером за 120 тысяч гривен

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на источники в харьковском аэропорту. Источники издания также утверждают, что бютовцы летели не одни. Якобы вместе с ними этим же чартером летел помощник посла Евросоюза Жозе Мануэля Пинту Тейшейры Петр Семерюк.

По словам источника, рейс был оформлен на народного депутата от БЮТ Валерия Бабенко, а стоимость перелета составила порядка 120 000 гривен.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр Турчинов обсудил с руководителем партии, экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко внутриполитическую ситуацию и вопросы подготовки партии к съезду Объединенной оппозиции.