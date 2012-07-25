СМИ: Турчинов летал на встречу с Тимошенко чартером за 120 тысяч гривен
20:02, 25 июля 2012Политика
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Согласно информации, распространенной в СМИ, группа нардепов от БЮТ вместе с Александром Турчиновым и адвокатом Юлии Тимошенко Александром Плахотнюком прибыли сегодня в Харьков на чартерном самолете компании Аэрочартер Cessna 25v, борт UR-DWH.
Cessna UR-DWH, фото компании Аэрочартер
Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на источники в харьковском аэропорту. Источники издания также утверждают, что бютовцы летели не одни. Якобы вместе с ними этим же чартером летел помощник посла Евросоюза Жозе Мануэля Пинту Тейшейры Петр Семерюк.
По словам источника, рейс был оформлен на народного депутата от БЮТ Валерия Бабенко, а стоимость перелета составила порядка 120 000 гривен.
Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр Турчинов обсудил с руководителем партии, экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко внутриполитическую ситуацию и вопросы подготовки партии к съезду Объединенной оппозиции.
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