Сторонники Тимошенко готовятся круглосуточно дежурить под больницей
Сторонники экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко будут круглосуточно дежурить под Центральной клинической больницей «Укрзализныци», где она проходит курс лечения.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила одна из участниц пикета, жительница Донецкой области Ольга Тарвидс. Она отметила, что круглосуточное дежурство, целью которого является предупреждение вывоза Ю.Тимошенко в Качановскую колонию, будет длиться до судебного заседания по делу ЕЭСУ, что состоится 31 июля.
Активистка выразила готовность всеми способами препятствовать вывозу Ю.Тимошенко из больницы.
«Лично я готова лечь под колеса, лично я это сделаю, не сомневаюсь», - сказала она.
О.Тарвидс сообщила, что сегодня перед проходной на территорию больницы будут ночевать она и еще одна активистка из Львова.
По словам О.Тарвидс, у нее нет точной информации, что Ю.Тимошенко планируют вывезти именно сегодня, однако она выразила убеждение, что приготовление к вывозу экс-премьера в колонию уже ведутся.