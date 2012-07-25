Защите Луценко дали день на подготовку к следующей стадии процесса

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла председательствующая на судебном процессе судья Печерского райсуда Киева Анна Медушевская.

Таким образом, судья частично удовлетворила ходатайство Ю.Луценко. Подсудимый просил предоставить ему, так же, как и прокурорам, три дня на подготовку к следующей стадии судебного процесса.

Обосновывая свое ходатайство, Ю.Луценко, в частности, сказал: «Для осуществления равенства сторон прошу предоставить для подготовки к дополнениям нам так же три дня, как это было предоставлено прокуратуре без объяснений».

27 июля судебное заседание начнется в 8.15.

Справка УНИАН. Экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, а также бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД Владимира Тарасенко и Олега Павленова обвиняют в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля Виктора Ющенко они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) относительно Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам В.Давыденко», говорится в обвинительном заключении.

Этот эпизод дела экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

20 июля на заседании суда прокурор Дмитрий Лобань заявил, что Генеральная прокуратура Украины изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленову обвинение по эпизоду о слежке более мягким.

Обвинение в злоупотреблении служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) заменено обвинением в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК), за что предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Сам В.Давыденко неоднократно заявлял, что не считает себя потерпевшим.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла председательствующая на судебном процессе судья Печерского райсуда Киева Анна Медушевская.

Таким образом, судья частично удовлетворила ходатайство Ю.Луценко. Подсудимый просил предоставить ему, так же, как и прокурорам, три дня на подготовку к следующей стадии судебного процесса.

Обосновывая свое ходатайство, Ю.Луценко, в частности, сказал: «Для осуществления равенства сторон прошу предоставить для подготовки к дополнениям нам так же три дня, как это было предоставлено прокуратуре без объяснений».

27 июля судебное заседание начнется в 8.15.

Справка УНИАН. Экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, а также бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД Владимира Тарасенко и Олега Павленова обвиняют в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля Виктора Ющенко они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) относительно Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам В.Давыденко», говорится в обвинительном заключении.

Этот эпизод дела экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

20 июля на заседании суда прокурор Дмитрий Лобань заявил, что Генеральная прокуратура Украины изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленову обвинение по эпизоду о слежке более мягким.

Обвинение в злоупотреблении служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) заменено обвинением в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК), за что предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Сам В.Давыденко неоднократно заявлял, что не считает себя потерпевшим.