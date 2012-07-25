Луценко и еще двое подсудимых не дадут показания, пока не допрошен водитель Сацюка

Подсудимые бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, а также Владимир Тарасенко и Олег Павленов (оба работали в Департаменте уголовного розыска МВД) отказались давать показания в суде, пока на заседание не будет доставлен и допрошен потерпевший Валентин Давыденко - бывший водитель экс-первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на заседании Печерского районного суда Киева.

«Я готов отвечать на все вопросы только после развернутого объяснения Давыденко», - сказал О.Павленов.

В свою очередь В.Тарасенко заявил, что готов давать объяснения, «но я хочу сначала задать вопрос Давыденко».

«Мои объяснения вы услышите после исполнения норм УПК. Вы должны обеспечить явку потерпевшего в суд, дать мне три дня на ознакомление с новым обвинением, а уже потом я буду давать вам объяснения», - сказал Ю.Луценко.

При этом он добавил, обращаясь к судье Анне Медушевской: «Если Вы у нас спрашиваете, можем ли мы без исполнения норм УПК продолжить судебное заседание, то я Вам скажу – можем, но за это Вы сядете в тюрьму лет на десять».