В Минздраве заявляют, что немецкие медики к Тимошенко не спешат

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Минздрава Украины комментарии А.Толстанова.

«Нам совсем не понятна такая позиция наших немецких коллег. Как известно, весь процесс реабилитации пациентки Ю.Тимошенко в Центральной клинической больнице №5 непосредственно контролируют немецкие врачи из клиники «Шарите». Никаких решений вне границ их рекомендаций нашими специалистами не принимается. А все рекомендации, которые немецкие врачи оставляют в перерывах своего вахтенного дежурства, украинские медики безапелляционно выполняют. Но вместе с тем, уже третью неделю у нас нет никакой информации об их следующих визитах. Известно лишь то, что свой запланированный приезд отменила Анетта Райсхауэр. А последние свои рекомендации немецкие врачи вообще передавали по телефону», - сказал А.Толстанов.

«Конечно же, такое врачебное наблюдение по телефону выглядит, мягко говоря, как-то странно. Поэтому, я думаю, что мы будем приглашать наших немецких коллег к работе медицинской комиссии Минздрава, которая рассмотрит вопрос необходимости дальнейшего пребывания Ю.Тимошенко в больнице. Надеемся, представители «Шарите» не откажутся», - сообщил заместитель министра.

А.Толстанов также отметил, что считает эффективными проведенные украинскими специалистами медицинские мероприятия по Ю.Тимошенко.

«С нормальной профессиональной медицинской точки зрения, за два с половиной месяца активных реабилитационных процедур в стенах, без преувеличений, одной из лучших больниц Украины, не стоит утверждать, что еще нет соответствующих позитивных результатов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, один из врачей немецкой клиники «Шарите», которые лечат экс-премьера, Лутц Хармс выехал из Харькова 11 июля.

20 июля Евгения Тимошенко проинформировала, что врачи из клиники "Шарите" приедут в Харьков для продолжения лечения Ю.Тимошенко на будущей неделе.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове (у нее диагностирована межпозвоночная грыжа).