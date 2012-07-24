Скандальными работами на Замковой горе занялась экологическая прокуратура

Киевской прокуратурой по защите прав граждан и интересов государства в экологической сфере с привлечением Государственной экологической инспекции в г. Киеве, Управления земельных ресурсов при КГГА и органов внутренних дел организована проверка законности проведения работ и вырубки зеленых насаждений на территории объекта природно-заповедного фонда – Замковой горе.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

По заключению органов контроля и столичной милиции прокуратурой будет дана правовая оценка указанному факту, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 июля глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец заявил, что в Киеве продолжается уничтожение Замковой горы: работает тяжелая техника, грузовиками вывозится почва, уже вырублено около ста деревьев, значительная часть которых вековые.

«Два дня тому назад я сообщил о начале разрушения Замковой горы со стороны Флоровской улицы, и обратился к председателю КГГА Александру Попову с просьбой остановить уничтожение легендарной горы. Представители КГГА сообщили мне, что строительные работы не ведутся, а лишь вывозится мусор. Но в действительности застройщики обманули КГГА. Поскольку уже существует загороженная строительная площадка, где проводятся работы», - отметил А.Бригинец.

«Сейчас существует реальная угроза уничтожения исторического памятника. В прошлом году нам с трудом удалось сохранить остатки горы Щекавицы, и в данном случае общественность тоже отступать не собирается», - заявил А.Бригинец.

По поводу уничтожения зеленых насаждений А.Бригинец обратился в экологическую прокуратуру и прокуратуру Киева с просьбой проверить деятельность подразделов Министерства экологии и КГГА относительно бездеятельности власти, которая допустила массовое уничтожение парковой зоны в центре Киева.

*** Замковая гора (Хоривица) - историческая местность Киева. Остаток правого, высокого берега Днепра с крутыми склонами. Наряду с Щекавицей, Старокиевской горой и рекой Лыбидь является одним из основных символов Киева, связанных с легендарными основателями города.