Прокурор: Нет никаких препятствий для участия Тимошенко в судебных заседаниях

Нет никаких препятствий для участия экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в судебных заседаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после судебного заседания по делу ЕЭСУ заявила представитель государственного обвинения Марина Капинос, комментируя результаты полученной судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Тимошенко.

«Однозначно, из заключения судебно-медицинской экспертизы вытекает достаточно четкий вывод: подсудимая может принимать участие в судебном заседании. По состоянию здоровья ей ничего не мешает для получения этой информации, которая будет получена ею в судебном заседании, отвечать на вопросы и использовать ее для своей защиты», - сказала М.Капинос.

Она отметила, что суд дал всем сторонам процесса время для ознакомления с результатами судмедэкспертизы.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли прокуроры требовать доставки Ю.Тимошенко на следующее судебное заседание, М.Капинос подчеркнула, что действия государственного обвинения будут зависеть от информации, полученной во время изучения материалов судмедэкспертизы.

«То, что будет в следующем судебном заседании, будет в следующем судебном заседании, в зависимости от ситуации. Последующие действия государственных обвинителей будут зависеть от последующей ситуации. Данная ситуация не относится к нашей компетенции, а является исключительно прерогативой суда», - сказала М.Капинос.

Она подчеркнула, что судмедэксперты четко ответили на все поставленные вопросы, изучив материалы уголовного дела и медицинскую документацию Ю.Тимошенко.

По мнению М.Капинос, судмедэкспертиза была проведена законно, и теперь все стороны судебного процесса имеют объективную информацию относительно состояния здоровья Ю.Тимошенко.

«В данном судебном заседании как суд, так и все участники процесса имеют полную и объективную информацию относительно состояния здоровья подсудимой. Сама подсудимая отказалась от личного осмотра судебно-медицинскими экспертами, но на основании действующего Уголовно-процессуального закона Украины экспертиза может быть проведена на основании медицинских документов», - сказала М.Капинос.