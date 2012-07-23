Слушание начали без Тимошенко

Киевский районный суд Харькова сегодня продолжил слушание дела экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание открылось в помещении Апелляционного суда Харьковской области.

В 10.00 председательствующий судья Константин Садовский объявил о продолжении слушаний.

Ю.Тимошенко в зал судебных заседаний не доставили.

На судебном заседании присутствуют защитники экс-премьер-министра Сергей Власенко, Андрей Кожемякин и Александр Плахотнюк, однако Евгения Тимошенко отсутствует.

Также в зале судебных заседаний находятся экс-президент Европарламента Пэт Кокс и группа народных депутатов от «БЮТ-Батькивщины».

Как сообщал УНИАН, 10 июля председательствующий в заседании судья К.Садовский, ввиду отсутствия в суде Ю.Тимошенко и ее защитника Е.Тимошенко, объявил перерыв.