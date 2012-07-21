СМИ: За встречу с Симоненко детям платили по 20 гривень

Об этом сообщает "Взгляд из Одессы".

Издание утверждает, что взрослые получали 40 - 50 грн. а дети школьного возраста - 20 грн.

20-летним студентам, которые держали транспаранты, пообещали 40 грн, жители Одесщины, которых свозили из отдаленных районов - до Бессарабии, получали 50 грн.

"Мы стоим за 40 грн. Это не секрет, общеизвестно, что все митинги в наше время платные. Я даже не знал куда иду, сказали - платят деньги за митинг, а какой - я не спрашивал", - признался молодой одессит, пожелавший остаться неизвестным, и отказался повторить все на камеру.

В то же время ученик одесской общеобразовательной школы № 4 честно признался на камеру, что "старшие ребята" предложили ему 20 грн. за участие в митинге.

Его подруга, которая также принимала участие в митинге, подтвердила информацию: "Сказали, чем больше будет людей - тем лучше".