Дочь Тимошенко понимает, что ее матери устроят «кенгуру трайл»

"Власть будет пытаться как можно скорее вынести второй обвинительный приговор – до того, как будет объявлено решение Европейского суда по правам человека (мы надеемся, оно будет для нас положительным), и она в любом случае останется в тюрьме", - сказала Е.Тимошенко в интервью "Голосу Америки", сообщает сайт Ю.Тимошенко.

По ее словам, есть очень большие риски, что Ю.Тимошенко уже 23 июля доставят в Киевский районный суд Харькова, который рассматривает дело относительно деятельности в 1997-1998 годах корпорации "Единые энергетические системы Украины".

"Они уже приготовили для нее место, некую стеклянную клетку, похожую на аквариум. Журналисты так ее и называют. Мама сможет там лежать, но будет полностью изолирована от зала: она не сможет ничего сказать, если судья не захочет включить ей микрофон. Это какое-то шоу, "кенгуру трайл", как называют подобные опереточные судилища в Америке. Это новая попытка осудить ее по полностью сфальсифицированным обвинениям. Наши юристы называют это "делом об устных приказах". Потому что ее обвиняют в устных распоряжениях бухгалтеру заполнить декларации о возвращении НДС. Очевидно, что это не преступление, но широкая публика не будет разбираться в деталях и в сути этого полностью сфальсифицированного дела", - считает Е.Тимошенко.

Она добавила, что в обществе уровень поддержки ее матери растет. "Уровень ее поддержки до сих пор высок и продолжает расти. Люди воспринимают ее как жертву несправедливого судопроизводства. Для украинцев очевидно, что это случай политических репрессий, и они еще больше становятся на ее сторону. Согласно последним социологическим исследованиям, ее рейтинг на 4% превышает рейтинг Януковича и его партии. Своими действиями Янукович фактически вредит себе. Но им овладел страх перед тем, что появятся другие лидеры. И этот страх затмил здравый смысл политика", - убеждена Е.Тимошенко.

"Я знаю настроения простых людей, с которыми я общаюсь. Они говорят, что политическая и экономическая ситуация развивается в ошибочном направлении. Их бизнесы уничтожают, нет свободы выражать свое мнение, журналисты подвергаются притеснениям. Накануне мы видели информацию о возможном аресте директора ТВi, единственного канала, который говорит правду об оппозиции. Журналисты выступают против этих репрессий. То, что происходит - это установление в Украине диктатуры. Все ощущают давление этой машины, которую невозможно остановить какими-то внутренними силами. Даже если украинцы проголосуют, их голоса могут украсть, применяя массовые фальсификации. Против оппозиции будут задействованы огромные финансовые и административные ресурсы. Я не имею больших надежд (на эти выборы). Оппозиция пользуется большой поддержкой. Но силы – неравные", - считает Е.Тимошенко.