Яценюк: видеокамеры на участках создадут иллюзию

Об этом заявил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк в эфире «5 канала».

«Власть интегрируется в Евросоюз лишь на словах, а весь опыт берет у российских друзей. Видеокамеры были внедрены в России на президентских выборах для того, чтобы создать иллюзию демократичности», - цитирует А.Яценюка пресс-служба партии «Фронт Змін».

Он отметил, что видеокамеры, по властному закону, должны работать не в тот момент, когда считают голоса, а тогда, когда приходят избиратели. «Таким образом, то, что для нас наиболее важно, - процесс подсчета голосов – лишен контроля со стороны этих видеокамер», - подчеркнул председатель Совета Объединенной оппозиции «Батьківщина».

«Они хотят сфальсифицировать выборы, поставив видеокамеры для того, чтобы запугать людей. Будут говорить: мы будем знать, пришли ли вы на избирательный участок и проголосовали ли вы за Партию регионов», - добавил он.

По мнению А.Яценюка, законом об установке веб-камер на избирательных участках власть преследует и собственные меркантильные интересы. Он напомнил, что на закупку веб-камер выделено почти 1 млрд грн, большую часть которого могут присвоить. Вместо этого, убежден А.Яценюк, эти средства можно было направить на социальные потребности, в частности для больниц и школ.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2012 год относительно выделения средств на оснащение избирательных участков системами видеонаблюдения.

С целью обеспечения публичности и открытости избирательного процесса во время проведения очередных выборов народных депутатов Украины законом предусмотрено выделить Центральной избирательной комиссии средства по отдельной бюджетной программе "Создание и внедрение системы видеонаблюдения на обычных избирательных участках на постоянной основе во время выборов народных депутатов Украины в 2012 году" в объеме 993,6 млн грн для оснащения избирательных участков системами видеонаблюдения.

Ранее, 2 июля, премьер-министр Николай Азаров заявил, что во время выборов в Верховную Раду Украины на избирательных участках установят 34 тысячи видеокамер для наблюдения за ходом голосования.