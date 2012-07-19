Главный тюремщик говорит, что «зон в зоне» не будет - Луценко сядет, как все

Об этом глава Государственной пенитенциарной службы Украины Александр Лисицков сказал журналистам в Артемовске, пишет ОстроВ.

Ранее экс-министр заявил: «Меня уже ждет отгороженная зона в зоне, куда я скоро поеду».

«Специальных учреждений таких у нас нет. У нас есть учреждения, где содержатся, а это в Черниговской области, правоохранители. Когда приговор вступает в силу и юридические вопросы все решены, люди направляются туда. Условия для всех равны, все трудятся и все проходят воспитательный процесс и готовятся к освобождению. Специально строить под кого-то, кому-то у нас нет возможности», - сказал глава ГПтСУ.

Лисицков отметил, что ведутся планомерные работы «по наведению порядка и созданию тех условий, чтобы нам не было стыдно».

«Ни нам, должностным лицам, которые выполняют данные обязанности, ни в целом государству. Мы представляем государство, чтобы нас не критиковали ни наши коллеги-европейцы, ни другие друзья», - заявил А. Лисицков.