Яценюк хочет забрать у Януковича и ГПУ право формировать Высший совет юстиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве во время круглого стола по обсуждению предвыборной программы Объединенной оппозиции в части реформирования правоохранительной и судебной системы сказал председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк.

«Высший совет юстиции не может формироваться Генеральной прокуратурой и Януковичем. Это не является компетенцией ни Президента, ни прокуратуры. Высший совет юстиции должен формироваться исключительно судейским корпусом и исключительно съездами судей», - сказал он.

По словам А.Яценюка, Объединенная оппозиция, воплощая свои стремления относительно реформирования судейской системы, должна приложить максимум усилий, чтобы избавить судейский корпус от влияния президентов, премьеров и любых других лиц, которые представляют абсолютно другие ветви власти.

Также А.Яценюк отметил, что для финансирования судейской системы необходимо создать независимый механизм, «иначе судьи и в дальнейшем будут заглядывать в рот Кабмину, Президенту, органам местного самоуправления».

В то же время А.Яценюк заметил, что в Объединенной оппозиции считают, что в Украине должен быть создан институт присяжных. То есть, объяснил он, уголовные дела, за которые предусматривается наказание в виде более 10 лет лишения свободы, должны рассматривать 12 присяжных и трое профессиональных судей.