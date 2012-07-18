В ВР говорят, что за прикосновенностью оппозиционеров никто не обращался

Председатель подкомитета по вопросам депутатской этики Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР Юрий Грымчак опровергает информацию некоторых СМИ относительно поступления в комитет представления от Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с четырех депутатов от оппозиции.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

По словам Ю.Грымчака, регламентный комитет не мог получить это представление в связи с тем, что, во-первых, народные депутаты находятся в отпуске, во-вторых, это представление должен непосредственно передать в комитет председатель Верховной Рады, который также находится в отпуске. И, в-третьих, прежде чем совершить какие-то действия в связи с таким представлением, председатель ВР должен получить, изучить и проанализировать письменные объяснения депутата, по которому поступило представление от Генпрокуратуры.

При этом Ю.Грымчак выразил мнение, что распространение через средства массовой информации сообщений о намерениях привлечения к уголовной ответственности отдельных депутатов от оппозиции является попыткой действующей власти показать, что может произойти с кем-либо, кто выступает против нее.

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Как сообщалось, в отдельных СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратура направила представление в парламент с просьбой снять депутатскую неприкосновенность с целью привлечения к уголовной ответственности народных депутатов от «БЮТ-Батькивщины» Андрея Кожемякина, Романа Забзалюка, Валерия Бабенко и Руслана Лукьянчука.