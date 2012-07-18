Регионалку Бондаренко в Ривне заставили проводить встречу на украинском

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации Украинской народной партии, Е.Бондаренко, поздоровавшись с медицинским персоналом на украинском языке, извинилась и перешла на русский, мотивируя это тем, что ее родной язык - русский.

После этого заведующий одного из отделений больницы, заслуженный врач Украины Мирослав Семанив, который сидел в первом ряду, поднял руку, попросив слова, и обратился к гостье с такими словами: «Уважаемая госпожа народный депутат Украины Бондаренко! Мы все знаем вас как яростного защитника отмирающих региональных языков – гагаузского, венгерского, румынского и особенно русского. В нашем регионе большинство населения пользуются украинским языком, который не отмирает. Потому просим вас как государственного служащего первого ранга пользоваться государственным языком».

После такой просьбы зал стал аплодировать, а Е.Бондаренко перешла на украинский. Однако через час, извинившись, опять перешла на русский, рассказывая о социальных инициативах Президента Виктора Януковича.