Прокуратура: Ландик настоял на открытии дела уже после «мировой» с LB.uа

Об этом сообщила в комментарии УНИАН пресс-секретарь прокурора Киева Мирослава Мушка.

Она отметила, что, действительно, в СМИ со слов редактора Интернет-издания информационного портала LB.ua была информация о примирении сторон отмеченного конфликта.

«Однако после этого в прокуратуру поступило заявление от народного депутата, в котором он просил принять процессуальное решение по предыдущему заявлению от 21 июня 2012 года. А поэтому, согласно требованиям законодательства, прокуратурой Печерского района Киева проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту нарушения тайны переписки и неприкосновенности частной жизни», - сказала М.Мушка.

При этом она отметила, что это дело не является делом частного обвинения, поэтому прокуратурой района принято решение в соответствии с законом.

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Как сообщал УНИАН, 18 июля прокуратура Печерского района Киева возбудила уголовное дело по факту нарушения тайны переписки депутата В.Ландика.

Дело было возбуждено по результатам проверки заявления В.Ландика от 21 июня, в котором говорится о нарушении его личных прав, гарантированных Конституцией Украины, и необходимости принятия решения в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Как известно, 17 ноября 2011 года в помещении Верховной Рады была зафиксирована и распространена в Интернет-издании информационного портала LB.ua частная телефонная SMS-переписка народного депутата В.Ландика.

Как сообщал УНИАН, в заявлении В.Ландика фигурируют шеф-редактор LB.ua Ксения Василенко (Соня Кошкина), главный редактор Олег Базар и фотокор Максим Левин.

Депутата возмутила публикация от 18 ноября 2011 года "Ландик-старший спасает сына с помощью технологов и "правильных" комментариев на сайтах". В статье размещены фото, на которых В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно судьбы своего сына, дело которого по обвинению в избиении девушки тогда находилось в суде.