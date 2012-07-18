Прокуратура: Ландик настоял на открытии дела уже после «мировой» с LB.uа
Народный депутат от Партии регионов Владимир Ландик сам настаивает на рассмотрении своего заявления и принятии прокуратурой процессуального решения по факту нарушения тайны его переписки.
Об этом сообщила в комментарии УНИАН пресс-секретарь прокурора Киева Мирослава Мушка.
Она отметила, что, действительно, в СМИ со слов редактора Интернет-издания информационного портала LB.ua была информация о примирении сторон отмеченного конфликта.
«Однако после этого в прокуратуру поступило заявление от народного депутата, в котором он просил принять процессуальное решение по предыдущему заявлению от 21 июня 2012 года. А поэтому, согласно требованиям законодательства, прокуратурой Печерского района Киева проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту нарушения тайны переписки и неприкосновенности частной жизни», - сказала М.Мушка.
При этом она отметила, что это дело не является делом частного обвинения, поэтому прокуратурой района принято решение в соответствии с законом.
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Как сообщал УНИАН, 18 июля прокуратура Печерского района Киева возбудила уголовное дело по факту нарушения тайны переписки депутата В.Ландика.
Дело было возбуждено по результатам проверки заявления В.Ландика от 21 июня, в котором говорится о нарушении его личных прав, гарантированных Конституцией Украины, и необходимости принятия решения в соответствии с Уголовным кодексом Украины.
Как известно, 17 ноября 2011 года в помещении Верховной Рады была зафиксирована и распространена в Интернет-издании информационного портала LB.ua частная телефонная SMS-переписка народного депутата В.Ландика.
Как сообщал УНИАН, в заявлении В.Ландика фигурируют шеф-редактор LB.ua Ксения Василенко (Соня Кошкина), главный редактор Олег Базар и фотокор Максим Левин.
Депутата возмутила публикация от 18 ноября 2011 года "Ландик-старший спасает сына с помощью технологов и "правильных" комментариев на сайтах". В статье размещены фото, на которых В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно судьбы своего сына, дело которого по обвинению в избиении девушки тогда находилось в суде.