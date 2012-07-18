В Черкасской области похитили шесть сити-лайтов с Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации «Батьківщини», сити-лайты устанавливались на протяжении двух последних месяцев в Жашкове в людных местах.

Как отмечается в сообщении, «в начале июля работникам жашковского штаба настойчиво звонил по телефону начальник местного райотдела милиции и требовал убрать уличную агитацию, угрожая проблемами. Однажды мобильная агитационная группа утром выставила сити-лайты на центральной улице Жашкова возле рынка. На самом рынке партийцы установили палатку и раздавали информационные материалы. За работой они не заметили, как около 10 часов утра подъехал фургончик, и двое неизвестных юнцов быстро погрузили в него сити-лайты. Партийцы обратились в милицию, однако в райотделе долго не хотели принимать заявление о преступлении».

По утверждению руководителя Черкасского областного избирательного штаба Объединенной оппозиции Анатолия Бондаренко, сити-лайты «похитила та же команда, которая залила краской бил-борды оппозиции».