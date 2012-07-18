Бригинец: боюсь, теперь от Киевской крепости ничего не останется

Об этом председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец написал в своем блоге.

"Только что освободили от должности директора Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость» В.Кулинича, который отстаивал ее как лев. Вот такие реалии. Боюсь, что теперь от Киевской крепости ничего не останется", - заявил А.Бригинец.

***

Как сообщал УНИАН, 9 июля директор Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" В.Кулинич заявил, что управление культуры КГГА требует освобождения его от должности в связи с отказом выполнять решение Киевсовета о передаче в аренду на 49 лет одного из помещений музея.

"Я отказался и не допустил на территорию музея комиссию по передаче башни № 4 в аренду. Начальник главного управления культуры требовала, чтобы я написал заявление об увольнении", - сказал В.Кулинич.

Директор музея подчеркнул, что отказался уходить с должности директора Национального музея. "Я киевлян, и как гражданин Украины считаю, что мы не можем оставлять после себя пустыню, если это даже грозит мне, моим близким и сотрудникам, мы не оставим свой пост. Мы не боимся угроз, и будем восстанавливать и отстаивать наши памятники, кстати, выполняя поручение действующего Президента и его администрации", - подчеркнул В.Кулинич.

В.Кулинич также сообщил, что руководство "Киевской крепости" обратилось в Окружной административный суд Киева с иском относительно обжалования решения Киевсовета о передаче "Музею исторического культурного наследия ПЛАТАР" помещения в нежилом доме на улице Старонаводницкой, 2-а. "Это помещение является башней № 4 Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". Сразу, как только мы получили это решение, мы подали иск в суд, и сейчас ожидаем судебного решения", - сказал В.Кулинич.

26 апреля Киевсовет передал «Музею исторического культурного наследия ПЛАТАР» помещение в нежилом доме на улице Старонаводницкой, 2-а в аренду на 49 лет. Соответствующее решение поддержали 76 из 99 зарегистрированных в зале депутатов.