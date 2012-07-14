Голодающие: Милиция приводит к Украинскому дому провокаторов

«Провокатор, подойдя вплотную к Сергею Архипчук (режиссер, лауреат международных премий - УНИАН), задел его по животу. Мы позвали милицию, которая стояла рядом и спокойно все это наблюдала», - написали в своем Facebook активисты.

«Подойдя, работник милиции отказался представиться и составить протокол. Затем провокатор был отведен к зданию УНИАНа, где он беседовал с милицией», - добавили протестующие.

После короткого разговора двое работников милиции провели провокатора до метро и отпустили, утверждают очевидцы.

Как сообщал УНИАН, ранее под Украинским домом протестующие зафиксировали, как сотрудник ГАИ сел в машину с гражданскими номерами из числа заблокировавших подъезд к зданию, и без помех заменил ее на другую машину с гражданскими номерами.